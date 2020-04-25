«Перефразируя одного популярного у вас исторического деятеля: других прозападников у меня для вас нет. Потому что правительство Гончарука ушло, и вместе с ним ушли значимые люди, которые представляли собой условный прозападный курс. Что сказал Саакашвили? «Я буду вести переговоры с МВФ относительно получения кредита». То есть он будет возглавлять прозападное экономическое направление», — пояснил он причину возможного возвращения Саакашвили во власть на Украине.
При этом сам Бизяев не испытывает оптимизма по поводу того, что Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром Украины. С соответствующим предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Верховная Рада пока не поддержала инициативу главы государства.
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