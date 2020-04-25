В правительстве Украины Михаил Саакашвили возглавит группу чиновников, ориентированных на Запад, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Руслан Бизяев

Политолог Бизяев: Саакашвили — неуправляемый реактивный снаряд. Выпустить можно, а куда прилетит? © Facebook, Руслан Бизяев

При этом сам Бизяев не испытывает оптимизма по поводу того, что Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром Украины. С соответствующим предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Верховная Рада пока не поддержала инициативу главы государства.

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