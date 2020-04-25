«Я считаю, что это ошибка Владимира Зеленского, учитывая, что Саакашвили человек конфликтный. Съест сначала премьера Дениса Шмыгаля, а дальше выйдет на самого Зеленского», — рассказал Золотарев.
Он отметил, что на это Саакашвили понадобится от полугода до года.
Его назначение может оказаться бомбой замедленного действия под всей системой власти на Украине, подчеркнул Золотарев.
Говоря о возможных мотивах Зеленского, эксперт предположил, что президенту нужен противовес главе МВД Арсену Авакову, а также необходимо наладить коммуникацию с Западом, минуя так называемых «соросят», которые монополизировали это направление.