Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку, продвигая в правительство бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 24 апреля

«Я считаю, что это ошибка Владимира Зеленского, учитывая, что Саакашвили человек конфликтный. Съест сначала премьера Дениса Шмыгаля, а дальше выйдет на самого Зеленского», — рассказал Золотарев.

Он отметил, что на это Саакашвили понадобится от полугода до года.

Интрига Саакашвили и водный транспорт. Зачем Верховную Раду созвали на внеочередное заседание © REUTERS, OGI/AP/Ukrainian Presidential Press Service

Говоря о возможных мотивах Зеленского, эксперт предположил, что президенту нужен противовес главе МВД Арсену Авакову, а также необходимо наладить коммуникацию с Западом, минуя так называемых «соросят», которые монополизировали это направление.