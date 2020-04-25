Мнение украинцев о президенте Владимире Зеленском разительно отличается от позиции журналистов и экспертов, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 24 апреля

Он отметил, что если бы сейчас прошел первый тур выборов президента Украины, Зеленский получил бы на 10-15% больше голосов, чем годом ранее. Ни один украинский президент не может похвастаться таким результатом.

«Во-первых, он разорвал традиционный шаблон украинской политики, то есть он не выглядит как небожитель или барин, как Порошенко. Это импонирует. Другой момент — он начал делать то, о чем другие только говорили», — сказал Золотарев.

Люди при Зеленском увидели, что можно снять депутатскую неприкосновенность, можно уволить министра через три недели, если он не справляется, можно и Кабмин отправить быстро в отставку после скандальных историй с их зарплатами, отметил эксперт.

Война от Саакашвили, везучий год Зеленского. Главное на неделе с 18.04 по 24.04 от экспертов © REUTERS, OGI/AP

Зеленский также перезагрузил нормандский процесс, улучшил диалог по гуманитарным вопросам, однако мир так и не принес, как не было наказания коррупционерам, как и не понизили тарифы, констатировал Золотарев.

По его мнению, сумма этих негативных факторов велика, но не настолько, чтобы украинцы радикально сожалели о своем выборе.