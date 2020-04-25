Возвращение в украинскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обусловлено тем, что президент страны Владимир Зеленский намерен ввести в заблуждение кредиторов из Международного валютного фонда видимостью реформ, чтобы получать транши от организации, рассказал политолог Кирилл Молчанов в комментарии Украине.ру 24 апреля

Молчанов отметил, что Саакашвили имеет хорошие связи с западными кредиторами, в частности с МВФ.

«Я не исключаю, что назначение для МВФ, для того, чтобы Саакашвили имитировал вот этот курс реформ, которые навязывают Украине извне, для того чтобы получать транши и кредиты», — сказал эксперт.

Война от Саакашвили, везучий год Зеленского. Главное на неделе с 18.04 по 24.04 от экспертов © REUTERS, OGI/AP

При этом пока МВФ не готов продолжать сотрудничество, вопреки выполнению Киевом его требований — в частности, принятия Радой непопулярного закона о рынке земли.