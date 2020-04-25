Молчанов отметил, что Саакашвили имеет хорошие связи с западными кредиторами, в частности с МВФ.
«Я не исключаю, что назначение для МВФ, для того, чтобы Саакашвили имитировал вот этот курс реформ, которые навязывают Украине извне, для того чтобы получать транши и кредиты», — сказал эксперт.
Он напомнил, что в условиях борьбы с коронавирусом украинский президент и правительство сделали ставку на внешнюю финансовую помощь.
При этом пока МВФ не готов продолжать сотрудничество, вопреки выполнению Киевом его требований — в частности, принятия Радой непопулярного закона о рынке земли.