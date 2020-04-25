Президенту Украины Владимиру Зеленскому за год так и не удалось сформировать свой стиль в политике, и это его главная проблема, сказал политолог Кирилл Молчанов в комментарии изданию Украина.ру 24 апреля

«Мы так и не увидели в политике Зеленского его стиля, он его так и не сформировал за этот год. Во многом это просто инерционное продолжение движения по накатанной колее Порошенко, и все», — констатировал эксперт.

Молчанов отметил, что Зеленский успешен прежде всего тем, что рейтинг у него высокий, он все равно на первом месте среди всех политиков с большим отрывом, хотя его рейтинг и просел с 78% в сентябре до 46% в апреле.

Война от Саакашвили, везучий год Зеленского. Главное на неделе с 18.04 по 24.04 от экспертов © REUTERS, OGI/AP

На сегодняшний день любые сложные судьбоносные решения в парламенте уже необходимо принимать с привлечением голосов других фракций, и за это нужно будет как-то расплачиваться, уточнил он.

Кроме того, не выполнены ключевые обещания — ни по вопросам мира, ни по вопросам бедности.

Абсолютно провальной была и кадровая политика Зеленского, который на своем высочайшем рейтинге привел к власти людей некомпетентных, заключил Кирилл Молчанов.