«Мы так и не увидели в политике Зеленского его стиля, он его так и не сформировал за этот год. Во многом это просто инерционное продолжение движения по накатанной колее Порошенко, и все», — констатировал эксперт.
Молчанов отметил, что Зеленский успешен прежде всего тем, что рейтинг у него высокий, он все равно на первом месте среди всех политиков с большим отрывом, хотя его рейтинг и просел с 78% в сентябре до 46% в апреле.
Однако первый год его президентства — это время упущенных шансов, потому что окно возможностей, которое было у Зеленского с его кредитом доверия от граждан, уже закрылось, считает политолог.
На сегодняшний день любые сложные судьбоносные решения в парламенте уже необходимо принимать с привлечением голосов других фракций, и за это нужно будет как-то расплачиваться, уточнил он.
Кроме того, не выполнены ключевые обещания — ни по вопросам мира, ни по вопросам бедности.
Абсолютно провальной была и кадровая политика Зеленского, который на своем высочайшем рейтинге привел к власти людей некомпетентных, заключил Кирилл Молчанов.