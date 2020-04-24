Правительство Украины на внеочередном заседании 24 апреля уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко

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Как ранее писало издание Украина.ру, фискальная служба и таможня фактически провалили свою работу за последнее время. Так, таможенная служба недобрала по плановым показателям, но и по аналогичным показателям за прошлогодний период. Аналогичная ситуация и по налогам — в марте доходы госбюджета составили 87,8 млрд грн (241,5 млрд руб.), что на 10,4% меньше плана, при этом на 2,6% выше показателя за март-2019.

Кроме того, увольнение Нефедова и Верланова может быть связано с масштабными хищениями в двух ведомствах, о которых заявил ранее экс-министр финансов Игорь Уманский. Накануне он был назначен замглавы Офиса президента, а Верховная Рада на заседании 24 апреля создала следственную комиссию по расследованию этих фактов. Также открыто уголовное дело.