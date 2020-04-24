Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия отреагировал 24 апреля в комментарии «Обозревателю» на угрозы Тбилиси отозвать своего посла на Украине в случае, если Михаил Саакашвили станет вице-премьером этой страны

Саакашвили попал в скандал из-за флага Украины — видео © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам. Премьер Грузии Георгий Гахария пообещал в ответ на это отозвать посла страны на Украине, так как на экс-президента и одесского губернатора на родине заведены несколько уголовных дел.

Комментируя назревающий дипломатический скандал, Арахамия заявил, что от подобного демарша Грузия пострадает больше, нежели Украина.

«Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать, — сказал политик, добавив что по национальности является грузином и прекрасно знает об отношении к Саакашвили в Грузии. — Это просто попытка оказать давление. У нас суверенное государство, и ни одна страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам надо назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна».

Ожидалось, что голосование в парламенте по кандидатуре Саакашвили могло состояться уже сегодня, однако вопрос был отложен. По одной из версий, партия «Слуга народа» пока на достигла консенсуса по данному вопросу.