Первая вспышка заболевания произошла в Валенсии, выяснили ученые. Испанские газеты уже окрестили провинцию «воротами коронавируса».
«Результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента», — отметили исследователи.
При этом в Валенсию попал именно китайский штамм коронавируса. Им заразились 35% футболистов клуба, а в регионе рост заболеваемости стал развиваться в геометрической прогрессии.
Что характерно, мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори также называл источником заразы матч Лиги чемпионов «Аталанты» против «Валенсии», который прошел на местном стадионе 19 февраля.
Тогда на стадионе присутствовали около 40 тыс. болельщиков, и все они могли быть заражены.