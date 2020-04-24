Футболисты и фанаты футбольного клуба «Валенсия» завезли китайский штамм коронавируса в Испанию из Италии, наиболее вероятно, что это произошло во время матча с «Аталантой» в Бергамо в феврале. Об этом сообщают Вести.ру со ссылкой на испанскую прессу 24 апреля

Первая вспышка заболевания произошла в Валенсии, выяснили ученые. Испанские газеты уже окрестили провинцию «воротами коронавируса».

«Результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента», — отметили исследователи.

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Что характерно, мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори также называл источником заразы матч Лиги чемпионов «Аталанты» против «Валенсии», который прошел на местном стадионе 19 февраля.

Тогда на стадионе присутствовали около 40 тыс. болельщиков, и все они могли быть заражены.