Соединенные Штаты решили открыть консульство в Гренландии и выделяют более $12 млн на укрепление своего присутствия в Арктике, рассказал представитель Государственного департамента во время брифинга, сообщает RT 24 апреля

«Мы являемся, как все знают, арктической страной в течение уже 150 лет, так что нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики, и мы воодушевлены перспективами вновь открыть наше консульство в Нууке этим летом», — приводит RT слова чиновника.

Иногда они возвращаются. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной © AP, Efrem Lukatsky

В середине августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой принадлежащего Дании острова Гренландия со стратегической точки зрения.

Дания и Гренландия негативно оценили данное высказывание Трампа.