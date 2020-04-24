«Мы являемся, как все знают, арктической страной в течение уже 150 лет, так что нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики, и мы воодушевлены перспективами вновь открыть наше консульство в Нууке этим летом», — приводит RT слова чиновника.
Он утверждает, что США намерена стать главным партнёром арктических государств, в том числе в Гренландии, на возрождение отношений с которой выделено $12,1 млн.
В середине августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой принадлежащего Дании острова Гренландия со стратегической точки зрения.
Дания и Гренландия негативно оценили данное высказывание Трампа.