Заместитель главы Социалистической партии Александра Мороза Василий Цушко подал декларацию, как кандидат на должность заместителя министра финансов. Документ 24 апреля опубликован на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

В отношении Цушко открыто уголовное дело © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк документе отмечается, что за прошлый год он получил 8 178 грн (около 24 тысяч рублей) зарплаты в компании «Украинское сырье» и больше нигде не работал.

Также он получил 1 042 грн (около 3 тысяч рублей) дохода от предоставления собственного имущества в аренду.

В его собственности находятся земельные участки площадью 26,3 тыс. кв. м в Одесской области и 1,2 тыс. кв. м в Киевской области, квартира в Киеве площадью 115 кв. м, которая записана на его жену и автомобиль Infiniti FX35.

Цушко с 1994 по 2006 год был депутатом Верховной Рады и членом комитета по финансам и банковской деятельности. В 2006 году он сместил Юрия Луценко на посту главы МВД Украины. В марте 2010 года его назначили министром экономики в правительстве Николая Азарова, а 17 декабря этого же года он занял пост главы Антимонопольного комитета Украины, которым руководил до 2014 года.