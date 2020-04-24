Сарган напомнила о ст. 7 Закона «О Кабинете министров Украины», которая гласит о том, что человек с непогашенной судимостью не может быть назначен на должность члена правительства.
«А что у нас с Николозовичем? Осужденный в Грузии. Судимость действительна. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам заключения за превышение служебных полномочий», — написала она.
Также Сарган напомнила, что в январе 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу «о злостном превышение полномочий» на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы.