Назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили вице-премьером Украины нарушит законодательство страны. Об этом 24 апреля написала в своем Facebook пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган

Политолог Бизяев: Саакашвили — неуправляемый реактивный снаряд. Выпустить можно, а куда прилетит? © Facebook, Руслан Бизяев

«А что у нас с Николозовичем? Осужденный в Грузии. Судимость действительна. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам заключения за превышение служебных полномочий», — написала она.

Также Сарган напомнила, что в январе 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу «о злостном превышение полномочий» на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы.