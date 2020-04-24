«Европейская солидарность» сегодня находится в оппозиции и, безусловно, как оппозиция за прихоти власти мы голосовать не будем… Я твердо настаиваю, что есть государственная ответственность, есть государственный интерес и какие-либо личные отношения надо отбросить», — сказал Порошенко.
По его словам, фракцию «Европейская солидарность» не привлекали к переговорам, а предложение назначить вице-премьером Саакашвили «ярко демонстрирует, что скамейка запасных закончилась, и она превратилась в табуретку».