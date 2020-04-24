Фракция «Европейской солидарности» в Верховной Раде не поддержит кандидатуру экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины. Об этом 24 апреля заявил сопредседатель фракции Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина

Татьяна Монтян объяснила, зачем Зеленскому понадобился Саакашвили © Скриншот из видео Украина.ру сказал Порошенко. По его словам, фракцию «Европейская солидарность» не привлекали к переговорам, а предложение назначить вице-премьером Саакашвили «ярко демонстрирует, что скамейка запасных закончилась, и она превратилась в табуретку».