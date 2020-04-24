Экс-президенту Грузии и бывшему руководителю Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили не удалось убедить часть депутатов фракции «Слуга народа» проголосовать за назначение его вице-премьером. Об этом 24 апреля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в партии

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