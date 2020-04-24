«Общей таблицы нет, но по отдельным группам сейчас обсуждение и тенденция, что те, кто сомневались, — стали против. Мы же здесь не дети — Миша хочет премьерство… Если он убедит другие фракции и убедит тех, кто еще сомневается, — на следующей неделе может быть голосование по его кандидатуре», — говорится в сообщении.
По словам источников, решение по голосованию фракции принимается, когда есть 70% поддержки. Отмечается, что такой поддержки у Саакашвили пока нет, поэтому он решил собирать голоса по другим фракциям.