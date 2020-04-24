Посольство России в Италии получило запросы на помощь в борьбе с коронавирусом от ряда итальянских регионов. Об этом сообщило посольство РФ в Италии, передает "Интерфакс" 24 апреля

«Руководители других областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить наших военнослужащих для проведения работ на их территории. Такие просьбы поступили от губернатора Пьемонта, от губернатора Апулии, губернатора Фриули-Венеция-Джулио», — сказал посол РФ в Риме Сергей Разов.

Историк Князев: Пандемия коронавируса показала всю никчемность ООН и других международных организаций © Александр Князев

«Мы ни в коей мере не связывали эти два вопроса — бескорыстную помощь, солидарность и отмену санкций. Санкции, как известно, не мы вводили, не нам ставить вопрос об их отмене», — отметил Разов.