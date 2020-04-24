Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины на получение гражданства РФ для жителей Донбасса. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 24 апреля

«Прием в гражданство РФ лиц, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и обратившихся в соответствии с указом Президента РФ […] С заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в документе.

Уже 170 тысяч. Для жителей Донбасса ускорили получение российских паспортов © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В настоящее время пошлина за получение гражданства РФ составляет 3,5 тысячи рублей.