«Прием в гражданство РФ лиц, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и обратившихся в соответствии с указом Президента РФ […] С заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в документе.
Как говорится в пояснительной записке, Россия на сегодняшний день является единственной страной в мире, защищающей права и свободы жителей Донбасса. Прием документов на гражданство на льготных условиях станет продолжением стратегии по защите русскоязычного населения по всему миру.
В настоящее время пошлина за получение гражданства РФ составляет 3,5 тысячи рублей.