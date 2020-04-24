Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о возвращении Донецку прежнего названия Сталино на три дня в году. Об этом 23 апреля сообщило Донецкое агентство новостей

Пушилин постановил вернуть городу историческое наименование и использовать его три дня в году — во время мероприятий, связанных с памятными датами Великой Отечественной войны.

Глава ЛНР переименовал Луганск в Ворошиловград на три дня в году © wikipedia.org

Донецк за время своего существования сменил несколько названий — Юзовка (1869-1924), Сталин (1924-1929) и Сталино (1929-1961).

Ранее о возвращении прежнего названия города на три дня в году сообщили власти ЛНР — название «город Ворошиловград» будет использоваться наравне с названием «город Луганск».