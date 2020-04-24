«Администрация города Владивостока и Совет почётных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Фёдоровны Чулковой», — говорится в сообщении.
Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в Рязанской области. В 1940 году ее семья поселилась на Дальнем Востоке. В 16 лет она начала работать на кондитерской фабрике.
В 1967 году приморские кондитеры во главе с Чулковой создали рецепт конфет «Птичье молоко» — самый удачный в СССР, а также первыми в стране внедрили механизированную технологию их производства, за что Чулкова была награждена орденом Ленина.