Во Владивостоке скончалась советский кондитер, создательница знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова. Ей было 86 лет. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила пресс-служба администрации Владивостока

«Администрация города Владивостока и Совет почётных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Фёдоровны Чулковой», — говорится в сообщении.

Гигантскую конфету из Кременчуга отправили в Донбасс на войну © кадр из видео Facebook/Кременчуцькі Новини Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в Рязанской области. В 1940 году ее семья поселилась на Дальнем Востоке. В 16 лет она начала работать на кондитерской фабрике.

В 1967 году приморские кондитеры во главе с Чулковой создали рецепт конфет «Птичье молоко» — самый удачный в СССР, а также первыми в стране внедрили механизированную технологию их производства, за что Чулкова была награждена орденом Ленина.