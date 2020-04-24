По словам Хаджизаде, такой приказ иранское командование отдало 8 января, когда исламская республика ждала ответа на удары по базам с американскими военными в Ираке.

КСИР полагал, что США устроят налет авиации, и готовил атаку 400 целей Соединенных Штатов, сказал военный.

«В день, когда мы атаковали "Аль-Асад", мы думали, что американские силы ответят через 20 минут, так что мы были готовы атаковать 400 американских целей", — цитирует его агентство.

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© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Хаджизаде напомнил, что ранее власти США анонсировали удар по 52 городам, в том числе по культурным достопримечательностям, если Иран атакует американские войска.

3 января 2020 года в Багдаде американскими спецслужбами были убиты командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани и замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Указание об их ликвидации отдал президент США Дональд Трамп, о чем он сам открыто заявил.

В ответ в ночь на 8 января КСИР нанес удар баллистическими ракетами по иракским объектам с американскими военными. 