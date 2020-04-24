Дипломат напомнил, что Михаил Саакашвили был объявлен в международный розыск властями Грузии. В свое время к украинской стороне поступало обращение о задержании и передаче Саакашвили.
«Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили, с большой вероятностью, будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг», — заявил Шарашенидзе.
Он также подчеркнул, что украинская сторона уже проинформирована об отношении Грузии к решению о назначении Саакашвили вице-премьером.
В среду, 22 апреля, Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Он ответил главе государства согласием.