Вероятное назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам может быть воспринято Тбилиси как недружественный и неприемлемый шаг, считает посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщило агентство «Интерфакс-Украина»

Мастер фееричного жанра. ТОП-3 скандалов Саакашвили © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк напомнил, что Михаил Саакашвили был объявлен в международный розыск властями Грузии. В свое время к украинской стороне поступало обращение о задержании и передаче Саакашвили.

«Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили, с большой вероятностью, будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг», — заявил Шарашенидзе.

Он также подчеркнул, что украинская сторона уже проинформирована об отношении Грузии к решению о назначении Саакашвили вице-премьером.

В среду, 22 апреля, Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Он ответил главе государства согласием.