В мире существует несколько штаммов коронавируса, самый щадящий для человеческого организма распространен в США, а самый опасный - в Италии и Испании, рассказали ученые из китайского университета в Чжэцзяне. В апреле они опубликовали итоги своего исследования на сайте medrxiv.org

Согласно исследованию, наиболее агрессивные штаммы COVID-19 создают в 270 раз большую вирусную нагрузку, чем самые слабые. Хотя это не значит, что американский штамм безопасен, смертность в Италии в процентном соотношении в 2-3 раза выше, чем в Штатах.

«Вместо геополитики будет биополитика». Эксперты о мире после коронавируса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Дональд Трамп обвинил Китай в создании коронавируса в лаборатории в Ухане.

Пентагон и американские разведслужбы исследуют возможность использования коронавируса COVID-19 против США в качестве биологического оружия.

КНР в свою очередь заявляет, что COVID-19 может быть разработкой Соединенных Штатов