Согласно исследованию, наиболее агрессивные штаммы COVID-19 создают в 270 раз большую вирусную нагрузку, чем самые слабые. Хотя это не значит, что американский штамм безопасен, смертность в Италии в процентном соотношении в 2-3 раза выше, чем в Штатах.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в создании коронавируса в лаборатории в Ухане.
Пентагон и американские разведслужбы исследуют возможность использования коронавируса COVID-19 против США в качестве биологического оружия.
КНР в свою очередь заявляет, что COVID-19 может быть разработкой Соединенных Штатов