Брат генпрокурора Ирины Венедиктовой Сергей восемь лет проработал в компаниях, которые принадлежат семье главы МВД Украины Арсена Авакова и его бизнес-партнеру, бывшему депутату Игорю Котвицкому. Об этом 23 апреля сообщают «Схемы»

Ирина Венедиктова. Биографическая справка © Facebook, Ирина Венедиктова Сергей Венедиктов с 2008 по 2016 год работал в ряде фирм по добыче газа из государственных недр, которые принадлежат группе «Инвестор» семьи Авакова и Котвицкого. В 2015 году Котвицкий лично выписывал доверенность Венедиктову на ведение дел участника открытого акционерного общества.

Однако в МВД «Схемам» сообщили, что Аваков не знаком с Венедиктовым. Офис генпрокурора, Котвицкий и Венедиктов на запросы журналистов, по их словам, не ответили.

Также журналисты обратили внимание, что в ноябре 2019 года, после прихода во власть Венедиктовой, ее муж Денис Колесник был переведен из харьковской киберполиции в центральное управление Нацполиции в Киеве. В конце того же месяца он получил звание полковника. По данным программы, брат генпрокурора Сергей Венедиктов, у которого была лицензия адвоката, сейчас преподает в Университете имени Шевченко.