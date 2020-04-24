Психолог Светлана Чунихина проанализировала фильм «Год президента Зеленского» и рассказала о своих наблюдениях за нынешним президентом Украины. Ее слова 24 апреля приводят «Факты»

В соцсетях заметили странную деталь под брюками Зеленского © пресс-служба президента Украины

Психолог обратила внимание, что во время своих реплик Зеленский утвердительно кивает головой и делает рубящие жесты рукой. По ее словам, такая манера свойственна главе Офиса президента Андрею Ермаку, что говорит о полном взаимопонимании и доверии между ним и президентом.

Чунихина не слишком высоко оценила само интервью украинского лидера, однако сам фильм сделан на высоком уровне инфотейтмента, то есть такого вида информационного продукта, когда политика подается простому зрителю как нечто близкое ему лично.

«В итоге самому президенту осталось только провести доверительную беседу по душам, что у него всегда очень прекрасно получается. И от того, что реального собеседника президента мы не видим, создается впечатление, что зритель и есть собеседник (мы все президенты)», — сказала специалист.