Украинские власти разрешили заробитчанам улететь чартером на сбор урожая в Финляндию. Об этом 23 апреля сообщается в сюжете ТСН

На карантин: в Австрии фермер запер украинских заробитчан, заподозрив у них коронавирус © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Кроме того, сообщается, что списки работников составляет МИД, и спецрейсы также курируют дипломаты. В ведомство обратились представители Финляндии, которые утверждают, что местные фермеры не справятся с работой без сезонных рабочих.

После прилета заробитчане обязательно пройдут двухнедельный карантин, а затем приступят к работе.