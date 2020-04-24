Отмечается, что МИД Украины составляет списки по просьбе финских фермеров. Уже был организован чартерный рейс. Первый самолет увез на заработки 200 украинцев. В ближайшее время к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь еще около тысячи работников с Украины.
Кроме того, сообщается, что списки работников составляет МИД, и спецрейсы также курируют дипломаты. В ведомство обратились представители Финляндии, которые утверждают, что местные фермеры не справятся с работой без сезонных рабочих.
После прилета заробитчане обязательно пройдут двухнедельный карантин, а затем приступят к работе.