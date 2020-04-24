Отмечается, что чат-бот проекта #stop_sexтинг поможет ответить на вопрос, как действовать, если просят прислать интимные фото или видео, и что делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео.
Также чат-бот поможет разобраться, какими должны быть обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео и как удалить нежелательные файлы из интернета. Кроме того, функционал бота дает возможность обратиться непосредственно к команде проекта в случае, если возникнут какие-то вопросы.