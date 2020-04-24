Министерство цифровой трансформации Украины запустило в Telegram чат-бот StopSextingBot - призванный помочь украинцам решить проблемы, связанные с пересылкой секс-фото либо видео в сети. Такое сообщение 23 апреля пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook

Украинские секс-шопы зарабатывают на коронавирусе © Toby Simkin / flickr

Также чат-бот поможет разобраться, какими должны быть обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео и как удалить нежелательные файлы из интернета. Кроме того, функционал бота дает возможность обратиться непосредственно к команде проекта в случае, если возникнут какие-то вопросы.