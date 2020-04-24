Женщина была доставлена в одну из больниц казахской столицы 15 апреля. По словам медиков, состояние 64-летней пациентки изначально оценивалось как тяжелое, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Состояние россиянки было осложнено наличием двусторонней пневмонии, а также наличием сопутствующих заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и сахарный диабет.
«Ежедневно проводились консилиумы с привлечением профессиональных специалистов. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали признаки полиорганной недостаточности. В 10:40 произошла остановка сердца. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сказал заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен.
В Казахстане, согласно последним данным, зарегистрировано 2 334 случая заражения коронавирусом, 22 человека скончались, 560 выздоровели.