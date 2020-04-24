Россиянка скончалась от коронавируса в Нур-Султане. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщило издание Sputnik Казахстан

Женщина была доставлена в одну из больниц казахской столицы 15 апреля. По словам медиков, состояние 64-летней пациентки изначально оценивалось как тяжелое, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Ежедневно проводились консилиумы с привлечением профессиональных специалистов. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали признаки полиорганной недостаточности. В 10:40 произошла остановка сердца. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сказал заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен.

В Казахстане, согласно последним данным, зарегистрировано 2 334 случая заражения коронавирусом, 22 человека скончались, 560 выздоровели.