В ночь с 23 на 24 апреля был подожжен бутылками с зажигательной смесью Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, сгорели строения площадью более 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщила Одесская епархия канонической Украинской православной церкви на своей странице в Facebook

По словам свидетелей, сначала неизвестный бросил «коктейли Молотова» под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107, одновременно с этим начался пожар в хозяйственном помещении. Прибывшие пожарные смогли локализовать возгорание только к 04:00 утра.

«Жертв и пострадавших от пожара нет, но в процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС, сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия госпитализировала скорая помощь», — говорится в сообщении.

В следующей публикации в Facebook Одесской епархии УПЦ отмечается, что это уже четвертый случай поджога православных храмов за последние две недели.

21 апреля 2020 года горел Гамалиевский женский монастырь священномученика Харалампия в Шосткинском районе Сумской области.

15 апреля запылал храм святой мученицы Параскевы в селе Лукавцы Выжницкого района Черновицкой области.

12 апреля был подожжен Свято-Успенский мужской монастырь в селе Липки Гощанского района Ровенской области.

Храмы других конфессий, в том числе раскольнической и непризнанной «православной церкви Украины» (ПЦУ), нападениям не подвергались.

«Убедительно просим правоохранительные органы Украины обратить внимание на данные факты!» — говорится в сообщении Одесской епархии УПЦ.