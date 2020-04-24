МИД Японии в связи с пандемией коронавируса ввел третий уровень опасности поездок в 14 стран мира – в их число вошли Россия, Украина и Белоруссия. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства

«По состоянию на 24 апреля, коронавирусная инфекция была подтверждена у людей в 185 странах мира, заражены более 2,65 миллиона человек, скончались около 180 тысячи человек. Распространение вируса продолжается, охватывая все больше регионов. В данных условиях, с учетом различных факторов, в том числе количества заразившихся на каждые 10 тысяч человек, повышен уровень опасности заражения до третьего для 14 стран (Пожалуйста, откажитесь от поездки)», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Японии. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк В Японии, согласно последним данным, зафиксировано 12,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 328 человек скончались, 1,4 тысячи выздоровели.