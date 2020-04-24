«По состоянию на 09:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 477 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1199 и 1122 человека соответственно. Еще 684 и 532 случая зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Киевская область также шагнула за 500 случаев. В Ровенской области заболели более 400 человек. За отметку 300 перешли Винницкая и Житомирская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.
По состоянию на утро 24 апреля в центральную лабораторию поступило 1460 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 22 518 сообщений о подозрении на COVID-19.