На Украине с начала эпидемии зафиксировано 7647 случаев коронавируса, 193 летальных, 601 пациент выздоровел. Об этом 24 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1199 и 1122 человека соответственно. Еще 684 и 532 случая зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Киевская область также шагнула за 500 случаев. В Ровенской области заболели более 400 человек. За отметку 300 перешли Винницкая и Житомирская области. В других регионах заболевших около 200 и меньше.

По состоянию на утро 24 апреля в центральную лабораторию поступило 1460 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 22 518 сообщений о подозрении на COVID-19.