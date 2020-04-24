«Да, хорошие (отношения с Тимошенко. — Ред.). Но это депутатам решать, поддерживать или нет. Например, у меня нет никаких разногласий и расхождений с "Голосом", с их политикой. Мне очень важно, чтобы все было открыто, прозрачно и без договорняков», — заявил он.
Также Саакашвили отметил, что не собирается «прыгать через голову» и звонить лидерам фракций. По его словам, это решение должны принять депутаты самостоятельно. При этом Саакащвили рассказал, что в пятницу, 24 апреля, он презентует свои планы перед фракцией партии «Слуги народа», а накануне он поговорил с отдельными депутатами фракции, которым были интересны его планы.
По его словам, он хочет пояснить депутатам, что между парламентом и правительством нужна слаженная работа, которой сейчас нет. А должность вице-премьера предполагает тесную взаимосвязь с нардепами.