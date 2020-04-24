Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него хорошие отношения с лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и нормальные отношения с «Голосом» и «Слугой народа». Об этом 24 апреля он рассказал в интервью «Новому времени»

«Да, хорошие (отношения с Тимошенко. — Ред.). Но это депутатам решать, поддерживать или нет. Например, у меня нет никаких разногласий и расхождений с "Голосом", с их политикой. Мне очень важно, чтобы все было открыто, прозрачно и без договорняков», — заявил он.

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По его словам, он хочет пояснить депутатам, что между парламентом и правительством нужна слаженная работа, которой сейчас нет. А должность вице-премьера предполагает тесную взаимосвязь с нардепами.