Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ) и улучшением условий для малого и среднего бизнеса, если станет вице-премьером страны. Об этом 23 апреля он рассказал в интервью «Новому времени»

«Украине нужны деньги»: Ищенко объяснил, зачем Зеленский позвал Саакашвили в Кабмин © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк заявил он.

При этом он отметил, что взаимодействовать с олигархами, которые управляют бизнесом, он собирается методом «равного удаления от всех».

Саакашвили считает, что Украиной управляют 5-6 человек и в стране действует феодальная олигархическая система. По его словам, это нужно менять, поэтому, прежде всего, нужно расширять средний класс и быстрее развивать экономику.