«Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: 1) переговоры с МВФ, 2) дерегуляция — очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес», — заявил он.
При этом он отметил, что взаимодействовать с олигархами, которые управляют бизнесом, он собирается методом «равного удаления от всех».
Саакашвили считает, что Украиной управляют 5-6 человек и в стране действует феодальная олигархическая система. По его словам, это нужно менять, поэтому, прежде всего, нужно расширять средний класс и быстрее развивать экономику.