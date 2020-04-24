Украинские медики, которые работали с коронавирусными пациентами, в апреле получат надбавку в размере 300% от зарплаты. Об этом накануне в эфире телепрограммы «Право на власть» заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

«Государство заплатит каждому врачу, который работает с коронавирусной инфекцией, заплатит экстренной медпомощи, заплатит тем, кто забирает образцы на исследования. Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику», — заявил Ляшко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на 23 апреля на Украине зафиксировано 7 170 случаев заражения коронавирусом, 187 человек скончались, 504 выздоровели.