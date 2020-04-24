«Государство заплатит каждому врачу, который работает с коронавирусной инфекцией, заплатит экстренной медпомощи, заплатит тем, кто забирает образцы на исследования. Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику», — заявил Ляшко.
Он также отметил, что сотрудники тех больниц, которые в марте принимали больных с COVID-19, уже получили свои надбавки. Все случаи, когда медики не получили обещанной надбавки за работу с коронавирусными пациентами, будут расследоваться.
По состоянию на 23 апреля на Украине зафиксировано 7 170 случаев заражения коронавирусом, 187 человек скончались, 504 выздоровели.