По данным издания, Джонсон поручил своим помощникам запланировать на следующую неделю дополнительные встречи с министрами, чтобы войти в курс нынешнего положения дел в стране.
Диагноз COVID-19 у Джонсона подтвердился 26 марта, он самоизолировался и руководил страной дистанционно. Затем его самочувствие ухудшилось, 5 апреля его госпитализировали. В больнице ему стало хуже, и 6 апреля его перевели в реанимацию. Политику провели оксигенотерапию (лечение посредством вдыхания воздуха с повышенной концентрацией кислорода).
Джонсона выписали из больницы 12 апреля.