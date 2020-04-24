Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно переболел COVID-19, может вернуться к работе в кабинете на Даунинг-Стрит уже в понедельник, 27 апреля. Об этом накануне сообщила британская газета The Telegraph

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк поручил своим помощникам запланировать на следующую неделю дополнительные встречи с министрами, чтобы войти в курс нынешнего положения дел в стране.

Диагноз COVID-19 у Джонсона подтвердился 26 марта, он самоизолировался и руководил страной дистанционно. Затем его самочувствие ухудшилось, 5 апреля его госпитализировали. В больнице ему стало хуже, и 6 апреля его перевели в реанимацию. Политику провели оксигенотерапию (лечение посредством вдыхания воздуха с повышенной концентрацией кислорода).

Джонсона выписали из больницы 12 апреля.