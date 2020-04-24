В Грузии экс-президент Михаил Саакашвили фигурирует в 11 уголовных делах, поэтому, приглашая беглого президента на работу в правительство, украинская сторона поступает некрасиво, рассказал в интервью изданию Украина.ру грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Грузинский политолог Сихарулидзе: Власть Украины совершила ошибку, Саакашвили — не реформатор © Sputnik /Vladimir Umikashvili

«Сейчас многие в Грузии говорят, что правительству надо серьезно поговорить с послом Украины и напомнить, что этот человек обвиняется в уголовных преступлениях. Я думаю, что это надо сделать. Представьте, что было бы, если бы мы скрывали Януковича! Это не очень красивый шаг со стороны Украины», — рассказал собеседник издания.

Арчил Сихарулидзе добавил, что для Саакашвили возвращение в украинскую политику — это еще один шанс продолжить революцию на постсоветском пространстве.

Вопрос о назначении Саакашвили министром по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады в пятницу, 24 апреля.

Полностью интервью можно прочитать здесь.