По словам собеседника издания, после назначения Саакашвили в 2015 году губернатором Одесской области грузинская сторона долго не поддерживала теплые отношения с Украиной.
«Сейчас многие в Грузии говорят, что правительству надо серьезно поговорить с послом Украины и напомнить, что этот человек обвиняется в уголовных преступлениях. Я думаю, что это надо сделать. Представьте, что было бы, если бы мы скрывали Януковича! Это не очень красивый шаг со стороны Украины», — рассказал собеседник издания.
Арчил Сихарулидзе добавил, что для Саакашвили возвращение в украинскую политику — это еще один шанс продолжить революцию на постсоветском пространстве.
Вопрос о назначении Саакашвили министром по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады в пятницу, 24 апреля.
Полностью интервью можно прочитать здесь.