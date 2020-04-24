Несмотря на карантин и жесткий режим самоизоляции, Украина продолжает держать в Донбассе тысячи вооруженных людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский

Политолог Шпаковский: Жесткий карантин не привел к перелому в борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Несмотря на то что миллиарды людей сидят дома в самоизоляции, притом в ряде стран вводят штрафные санкции за появление в общественных местах без аусвайсов-пропусков, тем не менее ни один локальный военный конфликт в мире не остановлен. В том числе не остановлен конфликт в Донбассе. То есть жесткий режим карантина не мешает властям Украины держать тысячи солдат в окопах, и их оппонентам тоже», — рассказал собеседник издания.

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