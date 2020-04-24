По его словам, то, что сейчас происходит в мире, следует назвать не пандемией, а инофодемией.
«Ну и, конечно же, идет жесткая геополитическая борьба за то, кто лидер в борьбе с коронавирусом: Китай, Россия, Германия, Штаты», — рассказал Вадим Карасев.
На этом фоне правительства Великобритании и США допускают провалы.
«Так что коронавирус создает новую площадку, новый фон или новый геополитический театр, на котором разворачиваются серьезные геополитические битвы за первенство или за лидерство в двадцать первом веке», — считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.