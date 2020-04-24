Фармацевтические и биотехнотологические компании извлекли наибольшую экономическую и финансовую выгоду из паники, которая вспыхнула в мире вокруг коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Вадим Карасев: Биополитика заменила геополитику в соперничестве между Китаем и США © скриншот с видео NEWSONE

«Ну и, конечно же, идет жесткая геополитическая борьба за то, кто лидер в борьбе с коронавирусом: Китай, Россия, Германия, Штаты», — рассказал Вадим Карасев.

На этом фоне правительства Великобритании и США допускают провалы.

«Так что коронавирус создает новую площадку, новый фон или новый геополитический театр, на котором разворачиваются серьезные геополитические битвы за первенство или за лидерство в двадцать первом веке», — считает собеседник издания.

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