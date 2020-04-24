Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое создавалось на деньги западных партнеров, постигла судьба других правоохранительных органов Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Вадим Карасев: В скандалах с НАБУ больше политики и геополитики, чем юридической материи

«Юридически, формально они подчиняются украинскому законодательству и соответствующим представительным органам парламентского контроля. С другой стороны, была презумпция подозрительности в том, что они работают на западных партнеров Украины. Поэтому понятно, что рисков для украинских коррумпированных элит здесь намного больше», — рассказал собеседник издания.

Вадим Карасев добавил, что «в скандальном контексте с историей НАБУ больше, мне кажется, политики и даже геополитики, чем самой юридической материи».

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