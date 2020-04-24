По его словам, те, кто работают в НАБУ, по сути «не свои правоохранители, а чужие».
«Юридически, формально они подчиняются украинскому законодательству и соответствующим представительным органам парламентского контроля. С другой стороны, была презумпция подозрительности в том, что они работают на западных партнеров Украины. Поэтому понятно, что рисков для украинских коррумпированных элит здесь намного больше», — рассказал собеседник издания.
Вадим Карасев добавил, что «в скандальном контексте с историей НАБУ больше, мне кажется, политики и даже геополитики, чем самой юридической материи».
Полностью интервью можно прочитать здесь.