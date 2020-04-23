Накануне, 22 апреля, стало известно, что Верховная Рада Украины может в скором времени утвердить Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ. С такой инициативой выступил президент страны Зеленский.
Разин раскритиковал это решение украинского лидера, подчеркнув, что после этого он вычеркивает Зеленского из своей жизни.
«Владимир Зеленский назначает вице-премьером Украины этого убийцу русских солдат, убийцу собственного народа, мучителя, негодяя Михаила Саакашвили», — написал он.
Разин уверен, что Москва не захочет иметь с Саакашвили ничего общего, поэтому данным решением руководство Украины на многие-многие годы отделяет от себя Россию.
Создатель «Ласкового мая» также обнародовал коллаж, на котором Зеленский и Саакашвили изображены голыми по пояс.
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Хочу навсегда вычеркнуть из своей жизни президента Украины. Владимир Зеленский назначает вице-премьером Украины этого убийцу русских солдат, убийцу собственного народа, мучителя, негодяя Михаила Саакашвили. Я понимаю, что Российская Федерация никаких дел с этим негодяем иметь не будет, как никогда не имела дел с убийцами. Поэтому я думаю, что Украина этим решением отодвинула себя от России на многие-многие годы.