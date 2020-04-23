Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за его решение позвать в правительство экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Свое мнение, а также провокационный фотоколлаж с двумя политиками российский продюсер опубликовал 23 апреля в Instagram

Накануне, 22 апреля, стало известно, что Верховная Рада Украины может в скором времени утвердить Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ. С такой инициативой выступил президент страны Зеленский.

«Владимир Зеленский назначает вице-премьером Украины этого убийцу русских солдат, убийцу собственного народа, мучителя, негодяя Михаила Саакашвили», — написал он.

Разин уверен, что Москва не захочет иметь с Саакашвили ничего общего, поэтому данным решением руководство Украины на многие-многие годы отделяет от себя Россию.

Создатель «Ласкового мая» также обнародовал коллаж, на котором Зеленский и Саакашвили изображены голыми по пояс.