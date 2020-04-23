Из-за сложной эпидемиологической ситуации руководителями региона было принято решение о переносе мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, в частности, военного парада, на неопределенный срок.
Но дубоссарские активисты решили, что акцию «Бессмертный полк» можно провести хотя бы в дистанционном формате.
«На протяжении многих лет мы помогали изготовить портреты героев войны. За это время накопилась большая база данных. Эти портреты размещены в сети интернет. На данный момент в 40-минутном видеоролике уже около 500 фотографий», — сказали в отделение партии «Обновление», которая помогает всем желающим оформить портреты их родственников-участников Великой Отечественной войны для акции.
В ролик вошли отсканированные варианты фотографий не только дубоссарского отделения, но и других офисов партии.
Электронный архив будет пополнятся по мере поступления новых снимков, которые присылают желающие.
Проект будет продолжаться на протяжении всего карантинного периода вплоть до проведения праздничных мероприятий в честь юбилея Победы.