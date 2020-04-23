В Приднестровье решили провести акцию «Бессмертный полк» в интернет-варианте. Об этом 23 апреля сообщает sputnik.md

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Но дубоссарские активисты решили, что акцию «Бессмертный полк» можно провести хотя бы в дистанционном формате.

«На протяжении многих лет мы помогали изготовить портреты героев войны. За это время накопилась большая база данных. Эти портреты размещены в сети интернет. На данный момент в 40-минутном видеоролике уже около 500 фотографий», — сказали в отделение партии «Обновление», которая помогает всем желающим оформить портреты их родственников-участников Великой Отечественной войны для акции.

В ролик вошли отсканированные варианты фотографий не только дубоссарского отделения, но и других офисов партии.

Электронный архив будет пополнятся по мере поступления новых снимков, которые присылают желающие.

Проект будет продолжаться на протяжении всего карантинного периода вплоть до проведения праздничных мероприятий в честь юбилея Победы.