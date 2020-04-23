Различные политические круги используют недостоверные данные о Белоруссии для оправдания своих действий в условиях пандемии. Об этом белорусский политолог Александр Шпаковский сказал в интервью изданию Украина.ру 23 апреля

Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Шпаковский напомнил, что руководство страны само пригласило миссию ВОЗ в Белоруссию, а также подчеркнул, что в итоговом заключении организации рекомендации по введению карантина нет.

По его мнению, в появляющихся о Белоруссии недостоверных сообщениях есть политическая подоплека. Некоторые СМИ, не владея информацией, пытаются преподносить государственную политику Белоруссии в медицинской отрасли, неверно интерпретируя имеющиеся факты, отметил политолог.

«Определенным политическим кругам хотелось бы объяснить свои действия на примере Беларуси тем, что она якобы с коронавирусом не борется, а мы на самом деле боремся, и поэтому вынуждены эти ограничения вводить… К сожалению, проблема коронавируса перешла из медицинской плоскости в политическую, а это, на мой взгляд, совершенно недопустимо», — заявил эксперт.

Он считает, что по крайней мере ближайшие союзники должны поддерживать друг друга в условиях пандемии, несмотря на то что выбрали разные меры профилактики.

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