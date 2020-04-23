На сегодняшний день Белоруссия остается одной из немногих стран, где не были введены жесткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. При этом сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Минску ввести в стране карантин.
Шпаковский напомнил, что руководство страны само пригласило миссию ВОЗ в Белоруссию, а также подчеркнул, что в итоговом заключении организации рекомендации по введению карантина нет.
По его мнению, в появляющихся о Белоруссии недостоверных сообщениях есть политическая подоплека. Некоторые СМИ, не владея информацией, пытаются преподносить государственную политику Белоруссии в медицинской отрасли, неверно интерпретируя имеющиеся факты, отметил политолог.
«Определенным политическим кругам хотелось бы объяснить свои действия на примере Беларуси тем, что она якобы с коронавирусом не борется, а мы на самом деле боремся, и поэтому вынуждены эти ограничения вводить… К сожалению, проблема коронавируса перешла из медицинской плоскости в политическую, а это, на мой взгляд, совершенно недопустимо», — заявил эксперт.
Он считает, что по крайней мере ближайшие союзники должны поддерживать друг друга в условиях пандемии, несмотря на то что выбрали разные меры профилактики.
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