В ходе голосования за назначение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины различные группы влияния могут захотеть подставить президента Владимира Зеленского. Об этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сказал в интервью Украине.ру 23 апреля

Спивак: Сделать Саакашвили вице-премьером – фатальная ошибка Зеленского © Facebook, Дмитрий Спивак Петром Порошенко.

По данным Фесенко, кандидатуру Саакашвили будут выдвигать при условии, что 70% (175 голосов) «слуг народа» поддержат ее. Эксперт напомнил, что, как правило, в абсолютном большинстве случаев минимум 180 депутатов во фракции голосуют за предложения Зеленского, и этот случай вряд ли станет исключением.

«Может быть интересная ситуация с депутатами от [олигарха Игоря] Коломойского. Потому что, с одной стороны, по логике они должны быть против в силу давних конфликтов между Саакашвили и Коломойским. А с другой стороны, говорят, что есть какие-то тайные договоренности. Тут со стороны Коломойского может быть логика внутреннего конфликта — ослабить Зеленского максимально», — отметил политолог.

Он также считает, что можно ждать поддержки от группы «Доверие» и, возможно, от фракции «Голоса», где есть люди, связанные с Саакашвили. При этом неоднозначная ситуация, по мнению Фесенко, складывается с фракцией «Европейской солидарности».

«Поскольку Саакашвили был политическим врагом Порошенко все последние годы, логически они должны проголосовать против. Однако если у Порошенко решат, скажем так, подложить свинью Зеленскому в надежде, что произойдет конфликт уже между Саакашвили и Зеленским, то дадут какие-то голоса», — сказал эксперт.

А «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» как оппозиция, по его мнению, проголосуют против.

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