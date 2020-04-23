Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать факт возможной госизмене со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя Киева в Контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович

Украина.ру на Youtube «Ищем смыслы»: Гаспарян назвал главные ошибки Зеленского на посту президента