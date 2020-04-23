Истцом выступил сам Вятрович. По его мнению, одобренное Ермаком и Кучмой решение Трехсторонней контактной группы по созданию Консультативного совета с участием представителей ДНР и ЛНР является государственной изменой. Он подал соответсвующее заявление в СБУ, однако его там принять отказались. Тогда бывший директор Украинского института нацпамяти решил действовать через суд.
Вятрович опубликовал текст решения суда, согласно которому его жалоба была удовлетворена, и теперь Службе безопасности все-таки придется начать следствие по данному факту. Таким же образом он намерен заставить завести дело на Ермака и Кучму и Госбюро расследований.