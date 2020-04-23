Посольство Соединенных Штатов на Украине назвало «российской дезинформацией» заявление депутатов от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и Рената Кузьмина о работающих на Украине военных лабораториях США. Заявление было опубликовано на сайте дипмиссии 22 апреля

Ранее оппозиционеры направили запрос на имя президента Владимира Зеленского, с требованием прояснить ситуацию с 15 курируемыми Пентагоном биологическими лабораториями США на Украине. Парламентарии полагают, что деятельность этих лабораторий в разные годы привела к вспышкам заболеваний среди населения Украины. Кузьмин: Власть должна отчитаться, что делают 15 бактериологических лабораторий США на Украине © Иван Пономарев

В заявлении посольства Соединенных Штатов говорится, что все исследования американцев на Украине носят мирный характер.

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», — говорится в тексте.

В заключении диппредставительство подчеркнуло, что совместные усилия помогают гарантировать, что возбудители опасных болезней не попадут в чужие руки, а все утверждения Медведчука и Кузьмина называются «российской дезинформации».