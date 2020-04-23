Министерство внутренних дел Украины сняло с розыска блогера Анатолия Шария. Об этом 23 апреля сообщает «Эспрессо»

Шарий: «Я бы прекрасно подошел на должность мэра Киева» © commons.wikimedia/Westmclaren

«По данным OpenDataUA, Шария убрали из перечня лиц, скрывающихся от органов власти, 13 апреля 2020 года. Шария подозревали в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Как уточнили агентству Интерфакс-Украина в Нацполиции, решение о прекращении розыска Шария ранее принял Соломенский районный суд Киева.

Согласно информации столичной прокуратуры, 12 июля 2011 года он якобы сымитировал совершение в отношении него покушения на убийство.