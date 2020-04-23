В частности, на сайте МВД исчезла его розыскная карточка.
«По данным OpenDataUA, Шария убрали из перечня лиц, скрывающихся от органов власти, 13 апреля 2020 года. Шария подозревали в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.
Как уточнили агентству Интерфакс-Украина в Нацполиции, решение о прекращении розыска Шария ранее принял Соломенский районный суд Киева.
Согласно информации столичной прокуратуры, 12 июля 2011 года он якобы сымитировал совершение в отношении него покушения на убийство.