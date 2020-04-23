Списки на тестирование составят методом случайной выборки. Всего тесты пройдут 16 тысяч человек.
Ученые постараются составить маленькую модель общества Эстонии исходя из различных возрастных и социальных групп.
По их мнению это позволит увидеть реальную ситуацию с распространением коронавируса в стране, что поможет правительству адекватнее оценить необходимость смягчения или сохранения карантинных мер.
Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.