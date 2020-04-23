Ученые Тартуского университета массово протестируют население Эстонии на коронавирус. Об этом 23 апреля сообщает ERR

«Людей просто не тестируют»: одесситка из Нью-Йорка объяснила, как город превратился в рассадник коронавируса © REUTERS, Eduardo Munoz составят методом случайной выборки. Всего тесты пройдут 16 тысяч человек.

Ученые постараются составить маленькую модель общества Эстонии исходя из различных возрастных и социальных групп.

По их мнению это позволит увидеть реальную ситуацию с распространением коронавируса в стране, что поможет правительству адекватнее оценить необходимость смягчения или сохранения карантинных мер.

Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.