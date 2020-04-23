Президент Украины Владимир Зеленский позвал экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в правительство, так как заинтересован в деньгах, которые тот может с собой принести. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в комментарии изданию Украина.ру 23 апреля

Саакашвили: возвращение блудного грузина. Главные темы соцсетей 23 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Саакашвили последний месяц кричал, что он готов принести в Грузию $5,5 миллиарда, а Украине нужны деньги. Поскольку должность вице-премьера ровным счетом ничего не стоит, то что б и не назначить. Принесет деньги и принесет, не принесет — можно и уволить», — пояснил Ищенко мотивы Зеленского.

При этом Саакашвили, по мнению политолога, идя в Кабмин, рассчитывает на то, чтобы сначала занять пост премьер-министра, а затем и президента Украины.