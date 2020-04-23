В среду, 22 апреля, Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и он согласился. При этом ранее Саакашвили предложил сделку Тбилиси: $5,5 миллиарда в обмен на предоставление временного официального статуса представителя руководства Грузии и откладывание рассмотрения возбужденных против него дел до осени.
«Саакашвили последний месяц кричал, что он готов принести в Грузию $5,5 миллиарда, а Украине нужны деньги. Поскольку должность вице-премьера ровным счетом ничего не стоит, то что б и не назначить. Принесет деньги и принесет, не принесет — можно и уволить», — пояснил Ищенко мотивы Зеленского.
При этом Саакашвили, по мнению политолога, идя в Кабмин, рассчитывает на то, чтобы сначала занять пост премьер-министра, а затем и президента Украины.