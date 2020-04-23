День книги на Украине выбрали поводом, чтобы издать для детей произведение о коронавирусе, которое называется «Роби и Злюка в короне». Об этом 23 апреля сообщают украинские «Вести»

Новый запрет в Днепре: коронавирус сильно огорчил любителей сладкого и выпечки © РИА Новости, С. Лидов | Перейти в фотобанк Галина Будилова. Главные герои — брат и сестра Платон и Мия.

«Они, как и многие украинские дети, сидят на карантине дома, поэтому переиграли уже во все свои игрушки. И вот мама, чтобы их как-то занять, решила пойти на балкон и найти коробку со старыми игрушками. В ней дети находят старого робота —доктора Роби… Он подключился к Wi-Fi и скачивает себе информацию о том, что происходит на планете и, конечно же, о пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

По задумке автора робот рассказывает детям, что такое коронавирус и пандемия. Книгу называют терапевтической. Вначале по предзаказу опубликовали 100 экземпляров, сейчас к печати готовится еще 300.