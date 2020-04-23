Сотрудники Института языкознания имени Потебни Нацакадемии наук Украины предложили свои варианты американских устойчивых выражений, которые перевели на украинский лад. Об этом на днях Институт сообщил в Facebook

Отмечается, что сетевое сообщество «Словотвир» (Slovotvir) — площадка для поиска, обсуждения и отбора точных соответствий к иностранным словам. Здесь собрано более 5 тысяч заимствований и около 26 тысяч вариантов их перевода. Зеленского будут судить за русский язык © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

«Приживутся ли эти новообразования? Сказать трудно. Некоторые возразят: зачем, мол, что-то мудрить, если уже есть готовые, привычные заимствования? Верим, что вместе, совместными усилиями общины, сможем найти достойную замену чужизмам и сделать свой небольшой вклад в развитие украинского языка. Творим новые слова вместе», — говорится в оригинальном посте лингвистов.

В частности, термин «кэшбек» предлагается заменить словом «коштоверт», «мастхэв» — «кончетреба», «мастрид» — «варточит» а «вай-фай» — «бездрит».