Экономика Японии в апреле «быстро ухудшалась» из-за негативного влияния пандемии коронавируса. Такая оценка содержится в докладе правительства, передает Kyodo News 23 апреля

Пандемия коронавируса сократила южнокорейский автомобильный экспорт почти в два раза © Стрингер документе.

При этом стоит отметить, что слово «ухудшается» японское правительство в этом докладе использовало впервые с мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.

Отмечается, что в наиболее сложное положение сейчас попали японские автопроизводители, которые вносят существенный вклад в экономику страны. Им приходится из-за коронавируса останавливать производство по всему миру, кроме того, спрос на автомобили резко упал на фоне снижения экономической активности населения.

Ранее правительство Японии решило расширить размеры пакета поддержки национальной экономики и местного населения в условиях пандемии с 108 триллионов иен (75,3 триллиона рублей) до 117 триллионов иен (81,5 триллионов рублей). Эта сумма беспрецедентна для Японии и превышает 20% ВВП страны.