«Японская экономика быстро ухудшалась, и складывается чрезвычайно тяжелая ситуация», — говорится в документе.
При этом стоит отметить, что слово «ухудшается» японское правительство в этом докладе использовало впервые с мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
Отмечается, что в наиболее сложное положение сейчас попали японские автопроизводители, которые вносят существенный вклад в экономику страны. Им приходится из-за коронавируса останавливать производство по всему миру, кроме того, спрос на автомобили резко упал на фоне снижения экономической активности населения.
Ранее правительство Японии решило расширить размеры пакета поддержки национальной экономики и местного населения в условиях пандемии с 108 триллионов иен (75,3 триллиона рублей) до 117 триллионов иен (81,5 триллионов рублей). Эта сумма беспрецедентна для Японии и превышает 20% ВВП страны.