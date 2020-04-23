Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко подал иск к правительству Украины с требованием открыть метрополитен в Киеве. Об этом 23 апреля он сообщил в своем Теlegram-канале

Украина.ру на Youtube Корнилов рассказал, зачем Трамп лишил ВОЗ финансирования в разгар пандемии