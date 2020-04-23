«Подал иск в Окружной административный суд на решение Кабинета министров Украины о закрытии метро. Я считаю этот шаг абсолютно незаконным и даже преступным против украинского народа. Тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность миллионных городов, среди которых медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу в больницы», — написал он.
Гончаренко считает, что правительство безответственно подошло к решению закрыть метро и вслепую сделало уверенный шаг к уничтожению экономики города и созданию страшных неудобств для миллионов жителей.