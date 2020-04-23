Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Петрова, который был генерал-майором СБУ. Об этом 23 апреля говорится в соответствующем указе на сайте главы государства

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