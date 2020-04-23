Святослав Вышинский: На Закарпатье государство больше похоже на призрак
Святослав Вышинский: На Закарпатье государство больше похоже на призрак
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В конце декабря 2019 года Зеленский уволил главу Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

Президент заявил, что принял решение уволить двух глав областных государственных администраций из-за неэффективности. Бондаренко продержался на посту менее полугода.

В феврале 2017 года Петров был назначен руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В августе 2019 года уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области.    