В конце декабря 2019 года Зеленский уволил главу Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.
Президент заявил, что принял решение уволить двух глав областных государственных администраций из-за неэффективности. Бондаренко продержался на посту менее полугода.
В феврале 2017 года Петров был назначен руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В августе 2019 года уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и назначен начальником управления СБУ в Кировоградской области.